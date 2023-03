Tientallen vluchtelingen verdronken na schipbreuk voor Libische kust

De boot met migranten en vluchtelingen is door de ruwe zee in problemen gekomen voor de Libische kust, zei de ngo Alarm Phone. Hoeveel mensen er verdronken zijn na de schipbreuk, is nog niet duidelijk. De ngo reageert zeer verontwaardigd.



"We zijn geschokt. Volgens verschillende bronnen verdronken tientallen mensen. Op 11 maart, vanaf 2.28 uur, werden de (Italiaanse) autoriteiten op de hoogte gebracht van de urgente en de gevaarlijke situatie", schreef de ngo op Twitter.