Tropische cycloon Freddy teistert Mozambique voor de tweede keer

De tropische cycloon Freddy is vandaag voor de tweede keer aan land gegaan in Mozambique, in Zuidoost-Afrika. Dat gaat gepaard met enorme hoeveelheden regen, felle wind en overstromingen. Er is sprake van 1 dodelijk slachtoffer. Het totaal aantal doden door Freddy staat al op ten minste 28. De cycloon ontstond 34 dagen geleden in de buurt van Australië en is een van de langst durende stormen ooit waargenomen.