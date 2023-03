Vakbond ACV Puls: “Dinsdag geen herziening bij Delhaize? Dan sluiten we bijkomende acties niet uit”

Volgens Kristel Van Damme, sectorverantwoordelijke distributie van ACV Puls, zijn ze bij een ongewijzigde houding van de directie op de komende ondernemingsraad van dinsdag niet van plan om in te binden. "Dinsdag is een belangrijke datum. Dan zal duidelijk de vraag gesteld worden of de directie het huidige plan wil herzien en een alternatief voorstel mogelijk is. Als het antwoord daarop negatief is, dan is het niet uitgesloten dat daar nog verdere acties op zullen volgen."