BEKIJK - Geslaagde landing in zee en duim omhoog: vier astronauten keren terug van ISS met SpaceX-capsule

Aan boord waren twee astronauten van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, Nicole Aunapu Mann (45) en Josh Cassada (49), de Japanner Koichi Wakata (59) en de Russische Anna Kikina (38). Kikina werd de eerste kosmonaut in een Amerikaans ruimtetuig in 20 jaar. Alle vier werkten ze mee aan wetenschapsonderzoek in het ISS.

Op de beelden die de NASA vrijgaf is te zien hoe de twee Amerikanen de duim omhoogsteken na de geslaagde landing in zee. Daarna wordt de capsule uit het water gevist, en worden de astronauten één voor één uit de capsule geholpen. Ze maken voor het eerst in 157 dagen weer kennis met de zwaartekracht op aarde.