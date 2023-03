Vijf politiemensen naar ziekenhuis gebracht na vechtpartij na scoutsfuif in Zottegem

De leiding van de scoutsgroep in Zottegem neemt afstand van het incident. "Onze fuif was al een half uur afgelopen toen het op de parking plots fout liep", zegt fuifverantwoordelijke Wouter Monsaert. "Zo'n 15 heethoofden hadden het aan de stok gekregen met de security. De deuren van de fuifzaal waren toen al dicht. We hopen dat de gewonden snel weer op de been zijn."