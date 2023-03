Vlaams minister-president Jambon na kritiek van boeren op stikstofakkoord: "Natuurlijk is er perspectief"

"Is 3,6 miljard euro schandalig?", reageert Jambon. "Ik vind dat heel veel geld." In die 3,6 miljard euro is overigens ongeveer 2,5 miljard euro voorzien voor de landbouw. De minister-president probeert daarom te sussen: "Het akkoord is vrijdag gemaakt. Natuurlijk moet dat nog in concrete dingen worden omgezet. Wij weten hoe dat er gaat uitziet, maar dat is nog niet tot bij die mensen gekomen. Die teksten komen in de komende dagen online."