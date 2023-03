De drie lessen die we geleerd hebben uit het stikstofakkoord van de Vlaamse regering

De Vlaamse regering is gered, zo klinkt het nu eensgezind, al voegen de meeste politici er aan toe: "Op voorwaarde dat de bladzijde kan worden omgedraaid." Minister-president Jan Jambon (N-VA) was gisteren optimistischer in "De zevende dag". "Als er een akkoord is, vergeet je snel hoe dat tot stand is gekomen", zei Jambon. De regering mag dan gered zijn, maar eensgezindheid tussen de partijen is er daarom niet. Want na afloop benadrukte iedere partij de eigen versie van de feiten.

Volgens de N-VA lag het akkoord al dagenlang klaar; voor de CD&V zijn er wel degelijk fundamentele wijzigingen gemaakt die een akkoord mogelijk hebben gemaakt. Wijzigingen die gepaard gaan met een onderzoek, waarin de CD&V gelooft, en waaraan de N-VA twijfelt. En zo blijft de twistappel hangen tussen die twee partijen, en een uitspraak waarin N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn CD&V-collega Sammy Mahdi, "de Bouchez van den Aldi tijdens de solden" noemt, zal de sfeer niet snel doen verbeteren.