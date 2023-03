Wijnegem Shopping viert 30ste verjaardag met Studio 100 musical en veel volk

"Al 30 jaar werk ik hier in een horecazaak", vertelt Renata. "Het was heel heftig, maar leuk van in het begin. De afgelopen jaren waren natuurlijk moeilijk, 8 maanden thuis tijdens corona, dat was niet leuk, maar we hebben het overleefd. Wijnegem Shopping dat is shoppen, eten, gezelligheid en gratis parkeren."

Ook Sandrine is al 30 jaar actief in het shopping center. "Ik zit in de kleding, ik had een dames- en een herenzaak. Ik heb 25 jaar de twee gedaan en sinds vijf jaar alleen nog de dameskleding omdat dat beter te combineren was met het gezin. Toen ik hier 30 jaar geleden begon, was dat een grote stap, ik ben gestart in het kleinste pandje, ondertussen is dat allemaal gegroeid en ik heb het mij nooit beklaagd. Trouwens, ik heb net bijgetekend voor de volgende negen jaar, dus ik zie de toekomst hier nog helemaal zitten."