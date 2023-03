Zeldzame zwarte ibissen lokken honderden vogelspotters naar Babbelbeekse Beemden in Duffel

Dat de zwarte ibissen de Babbelbeekse Beemden kiezen om enkele weken te verpozen is volgens Natuurpunt-conservator Johan Asselberghs niet zo toevallig. “Eerder streken hier ook al zilverreigers en een grote groep ooievaars neer", zegt Johan Asselberghs. “Het natuurgebied wordt meer en meer opgemerkt door overvliegende vogels en ligt er momenteel ideaal bij voor watervogels. In de Babbelbeekse Beemden houden we het water vast in plaats van het versneld af te voeren. Ook watersnippen, wintertalingen en grote zilverreigers voelen zich hierdoor perfect thuis en dat zal in de toekomst alleen maar beter worden door het aankoopbeleid en beheer."