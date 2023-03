11.000 zonnepanelen maken Brussels Expo grootste zonnepark van hele Gewest

De bouw van de zonne-installatie gebeurde in een recordtempo: op minder dan vier weken werden alle zonnepanelen geïnstalleerd en aangesloten. Dat bleek geen eenvoudige klus op de zeer complexe daken van Brussels Expo, en gezien de wisselvallige temperaturen de voorbije maand.

"In een tijd waarin ecologische transitie essentieel is, bestaan er oplossingen om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen", zegt Denis Delforge, CEO van Brussels Expo. "Ons partnerschap met EnergyVision is een extra kans om bij te dragen tot de ecologische transitie van onze activiteiten. Door optimaal gebruik te maken van de bestaande daken heeft Brussels Expo gekozen voor soberheid en tegelijk zetten we de architecturale rijkdom van onze infrastructuren in de verf".