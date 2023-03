3 appartementsgebouwen tegen de vlakte in Genkse wijk Kolderbos

Kim staat geparkeerd voor het appartementsgebouw in het Hondsbos 6 en haalt de brievenbus leeg. “De laatste spullen moeten nog uit het appartement en woensdag moeten we de sleutel afgeven”, vertelt Kim Put. Ze heeft hier 16 jaar met veel plezier gewoond, maar is toch blij dat ze er nu weg is. “Het is nodig dat het afgebroken wordt met al dat vocht in het gebouw, nu woon ik veel beter.”