3 politieagenten gewond bij vechtpartij na carnaval in Riemst

In de nasleep van de lichtstoet in Vlijtingen in Riemst zijn twee carnavalsgroepen met elkaar beginnen te vechten. Rond 4 uur zondagochtend raakten de feestvierders met elkaar op de vuist.

Toen de politie uit de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst de groepen probeerde te scheiden, keerden enkelen van hen zich tegen de agenten. "De agenten kregen zelfs slagen en schoppen toen ze op de grond lagen" vertelt korpschef Dirk Claes. "Ze zijn gewond aan hun hoofd, armen en benen. Het duurde ook een tijdje voor ze konden ontzet worden door collega's omdat die versterking uit een andere gemeente moest komen."

Enkele heethoofden konden in het tumult gaan lopen, maar de politie kon drie van hen toch oppakken. Ze worden nu gedagvaard en zullen in april hun straf al kennen.