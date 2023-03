"Ik heb het glazen plafond eruit 'gekungfud'": wie is Michelle Yeoh, de eerste Aziatische met een Oscar voor beste actrice?

De veelzijdige Michelle Yeoh speelde eerst vooral in kungfu-films, aan de zijde van Jackie Chan. In de Bond-film “Tomorrow never dies” (1997) vertolkte ze de Chinese geheimagente Wai Lin naast Pierce Brosnan en ze had ook een hoofdrol in de martial-artsfilm “Crouching tiger, hidden dragon” (2000). In "Crazy rich Asians" speelde ze een matrone. Yeoh draaide haar hand niet om voor een rol in de Marvel-superheldenfilm "Shang-Chi and the legend of the ten rings". Op TV was ze te zien in "Star Trek-Discovery". In het nu met zeven Oscars gelauwerde “Everything everywhere all at once” vertolkt ze de uitbaatster van een wassalon, die in parallelle werelden terechtkomt.