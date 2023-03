Alle liften afgekeurd in flatgebouw van 15 verdiepingen in Sint-Niklaas

De vier liften in het appartementsgebouw in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas zijn buiten dienst gesteld door de inspectiedienst van de federale overheidsdienst. Het gebouw heeft vijftien verdiepingen en er wonen een tweehonderdtal bewoners. Er zijn veel oudere bewoners die niet meer op hun verdieping raken via de trappen en dus vastzitten in hun appartement.

De syndicus van het gebouw zou al meerdere waarschuwingen gekregen hebben over de slechte veiligheid van de liften, maar er werden geen maatregelen genomen. De bewoners werden via een korte brief ingelicht over de situatie.