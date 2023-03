President Joe Biden probeert Amerikanen gerust te stellen na faillissement banken: "Belastingbetaler zal niet opdraaien voor verliezen"

De techbank Silicon Valley Bank (SVB) raakte eind vorige week in de problemen. Door de opgelopen rente was herfinanciering van bestaande leningen, die tegen lage tarieven waren afgesloten, te duur en moeilijk geworden. Omdat klanten massaal probeerden hun tegoeden op te nemen, besloot de Californische toezichthouder de bank te sluiten. De staat Californië nam daarop de bank over en het aandeel van SVB werd geschorst op de beurs.

Gisteravond ging ook een tweede bank, de Signature Bank uit New York, failliet. Dat is de op 20 na grootste bank van de Verenigde Staten, met activa die door de Federale Reserve (The Fed) eind 2022 op 110 miljard dollar werden geschat. Eenzelfde regeling zoals voor Silicon Valley Bank zal ook van kracht zijn voor Signature Bank.