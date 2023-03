Helft kandidaat-militairen verlaat leger voor einde opleiding: "Kost 50 miljoen euro per jaar"

In de eerste plaats ontbreekt er volgens Huwart begeleiding om mensen op de juiste plek in het leger te krijgen. "We zien kandidaat-soldaten die bijvoorbeeld beter chauffeur van een legertruck waren geworden. Zij slagen dan niet in de opleiding of haken af, en krijgen dan een "tot ziens" te horen, terwijl we hen zouden kunnen omleiden naar een andere functie."