Wat is de muzikale erfenis van dEUS? "Ze doen anderen groots dromen door buiten de lijntjes te kleuren"

De stijl van dEUS noemt Meuris “berekende nonchalance”. “Hun grote kracht is dat de nummers altijd centraal staan. Ze klinken slordig, maar 90% blijft overeind op een akoestische gitaar. dEUS speelt met genres: in hetzelfde nummer gaan ze van opera over filmmuziek naar elektro, met samples of door hun instrumenten slim te gebruiken. Hun muziek is volwassen geworden. Hoe vaker je naar hun laatste plaat luistert, hoe mooier die wordt, terwijl het woord “mooi” niet van toepassing is voor het vroege dEUS-werk.”

De kracht van dEUS zit volgens Meuris ook in frontman Tom Barman, die hij “een icoon van een generatie en van een genre” noemt. “Tom is slim en verrast op de juiste momenten. Dankzij hem is dEUS meer dan een luide gitaarband, die af en toe uit de bocht vliegt. Tom houdt de spanning er altijd in, omdat hij een podiumbeest is met een gigantische veroveringsdrang."

"Live is dEUS een wankele en spannende band die flirt met het evenwicht: ofwel zijn ze fantastisch, ofwel vreselijk. Hét geheime wapen van dEUS is voor mij Klaas Janzoons, die al vanaf dag 1 bij de groep speelt. Over hem wordt weinig gepraat, maar hij beheerst de klanken in dEUS en tovert de raarste geluiden uit zijn viool.”