Dieven stelen motorhelm aan herdenkingsplek in Houthulst: "Echt schandalig"

"Het is niet de helm waarmee hij verongelukte, maar wel de helm die hij later kreeg van de eigenaar aan wie hij de quad kocht", reageert Jonathan. "We hebben de helm speciaal hoog in de boom opgehangen zodat die niet aangereden kon worden. Ze werd zelfs bevestigd met een spanriem. Al die tijd bleef de helm er hangen, in weer en wind."

"Het is echt schandalig. Zeker omdat het overduidelijk is dat dit de helm is van een overleden iemand”, vervolgt Jonathan. "Het is ook niet de eerste keer. De kaarsjes, teksten en foto’s werden al enkele keren aangereden met schade tot gevolg. En elke keer is de bestuurder niet gestopt of liet die geen briefje achter. We hopen dat de dief alsnog een schuldgevoel krijgt en de helm terugplaatst", besluit Jonathan.