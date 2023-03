"Dekoloniseren moet ook in het hoofd": diplomaat Bart Ouvry wordt nieuwe directeur AfricaMuseum in Tervuren

Ouvry, historicus van opleiding, is een diplomaat met ruime Afrika-ervaring. Hij is op dit moment ambassadeur van de Europese Unie in Mali. Van 2011 tot 2014 was hij Belgisch ambassadeur in Kenia en daarna Europees ambassadeur in Congo, tot hij in 2018 het land werd uitgezet, als reactie op de Europese sancties tegen het Congolese regime van president Kabila toentertijd.

"Ik breng terreinervaring binnen in het AfricaMuseum," licht Bart Ouvry toe in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Ik ben betoverd door dit museum. Voor een historicus is het een betekenisvolle, maar ook geen gemakkelijke plek."