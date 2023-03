Ook 3 jaar na de lockdown beperkt bezoek in kraamkliniek: "Er viel een enorme rust over de kersverse mama's"

Dag op dag 3 jaar geleden ging ons land in lockdown door corona. In de materniteiten mocht - behalve de vader - niemand meer op bezoek komen. Die beperkte bezoekregeling werd overwegend positief ervaren door de kersverse ouders en zorgverleners. Daardoor is de bezoekregeling in de meeste Vlaamse materniteiten, waaronder ook in AZ Monica in Antwerpen, ook nu nog altijd beperkter dan vóór corona.