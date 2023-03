Dronken bestuurster (44) uit Lier gearresteerd: agenten gebruiken pepperspray om vrouw uit wagen te krijgen

Een vrouw van 44 uit Lier, die verschillende keren wegvluchtte van de politie, is gearresteerd nadat ze twee politievoertuigen had beschadigd. De agenten konden de vrouw pas uit haar auto halen door een raam in te slaan en gebruik te maken van pepperspray. De vrouw is intussen door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.