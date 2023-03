Erotische fictie tussen homoseksuele mannen: door en voor Chinese vrouwen

De populariteit van het genre is volgens experts te danken aan de fantasierijke verhalen. Ze bieden een ontsnapping uit het dagelijks leven en ze beschrijven verlangens die taboe zijn in China. "Danmei trekt vrouwelijke lezers aan omdat ze door het lezen de realiteit van het leven als jonge vrouw in China niet onder ogen moeten komen", vertelt Megan Walsh, die onderzoek heeft gedaan naar de Chinese trends in de literatuur. Omdat danmei over liefde tussen mannen gaat, is er geen risico op zwangerschap en er is geen druk om te trouwen. "Vrouwen vinden het fijn dat in danmei geen meisjes lijden", aldus Walsh.