Europees verbod op verbrandingsmotoren dreigt vast te lopen op "e-fuels": wat zijn die synthetische brandstoffen precies?

Wel, neen. Of tenminste, zo goed als niet. Er is momenteel één fabriek in Chili die gesponsord wordt door de autobouwer Porsche AG en die sinds december e-fuels produceert. In Californië staat er een andere die binnenkort in productie hoopt te gaan, en die geld krijgt van BMW. En er is een Noorse start-up die aan e-fuels werkt, maar dan wel voor de luchtvaart.