"Eveline" komt vrij onder strenge voorwaarden

De toen 27-jarige student werd opgepakt op zijn kot in Gent na onderzoek van de Federal Computer Crime Unit. Hij legde bekentenissen af en werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

De man werd eind november echter opnieuw opgepakt en de onderzoeksrechter liet hem aanhouden. De man zou zijn terrein hebben verlegd naar Nederland, waar hij onder de naam "Ariana" zou hebben geopereerd.

"We zijn heel tevreden met de beslissing", zegt Wahib El Hayouni, die samen met Jan Donkers de man verdedigt. "De beslissing had veel eerder moeten gebeuren. Over de inhoud en de voorwaarden kunnen we geen commentaar geven, omdat we de beschikking nog niet gezien hebben."

Het parket geeft geen details over de voorwaarden, maar de jonge man moet ter beschikking blijven van het gerecht, mag geen nieuwe feiten plegen en mag niet meer in contact komen met de slachtoffers.