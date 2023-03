Het einde van een tijdperk: weerman Frank Deboosere gaat volgende week met pensioen

Gedurende zijn carrière heeft Deboosere naast het weerbericht ook twee wetenschapsprogramma's gepresenteerd. Hij deelt in uiteenlopende programma's zijn kennis over weerfenomenen en zijn passie voor sterrenkunde met een breed publiek. Deboosere is actief vrijwilliger bij volkssterrenwacht Mira in Grimbergen, officieel ambassadeur van de sterrenkunde én erelid van de vereniging voor sterrenkunde.

Deboosere onderhoudt ook een eigen website met weetjes over weerfenomenen. Hij maakt er ook een erezaak van om een begrijpelijk weerbericht te brengen voor iedereen. In 1997 wordt Deboosere daarom bekroond met de Wablieft-prijs voor klare taal.

De weerman is ook erg begaan met het milieu en het klimaat. Deboosere heeft meerdere boeken geschreven en met "Planeet Frank" heeft hij zijn eigen podcast over weer en klimaat. Ook in zijn weerpraatjes besteedt hij aandacht aan de opwarming van de aarde. Hij wijst zijn publiek op de gevaren van fijn stof, ozonsmog, Uv-straling en CO-vergiftiging.

Als "Het Groene Milieumannetje" geeft hij in het programma "Man bijt hond "in een knalgroen pak tips om energie te besparen. Deboosere pendelt als overtuigd fietser zelf jarenlang met de fiets naar VRT, tot hij in 2013 zijn elleboog breekt na een ongelukkige val.