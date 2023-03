Moet je je als spaarder of belegger ongerust maken over de problemen bij Amerikaanse banken?

"Het ziet er niet naar uit dat er Europese banken zijn die een rechtstreekse link hebben met één van deze twee Amerikaanse banken", zegt Van Droogenbroeck. "Maar je weet natuurlijk nooit wat het effect is als de ongerustheid plots toch uitdijt. Vertrouwen is cruciaal in de financiële sector. Daarom is het belangrijk dat beleidsmakers de ongerustheid zo snel mogelijk de kop indrukken."

Eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni heeft intussen ook laten weten dat er geen onmiddellijk gevaar is voor de Europese bankensector. "Er is geen rechtstreekse besmetting. We moeten mogelijke onrechtstreekse impact in de gaten houden, maar voor het ogenblik zien we geen betekenisvolle risico's", zegt Gentiloni.