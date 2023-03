Gewonde bij schietincident aan discotheek in Londerzeel

Het schietincident deed zich voor in de nacht van zaterdag op zondag aan de Starsky Club op de Markt in Londerzeel. Een man van 64 uit Buggenhout werd uit de discotheek gegooid toen hij stond te urineren in de rokersruimte. Hij nam daarna een wapen uit zijn wagen en bedreigde er de portier en enkele omstaanders mee. Toen enkele mensen hem wilden overmeesteren ging er per ongeluk een schot af. Eén persoon raakte daarbij gewond, maar het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. De man met het wapen moest voor de onderzoeksrechter verschijnen en die heeft hem aangehouden.