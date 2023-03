Grondige renovatie voor kerk Massemen bij Wetteren

De Sint-Martinuskerk in Massemen kan zich beroemen op een Van Peteghemorgel. De familie Van Peteghem vormde in de achttiende en negentiende eeuw een ware orgelbouwersdynastie die gerekend wordt tot een van de grootste orgelbouwers uit de Lage Landen. Het orgel in Massemen werd gebouwd door de peetvader van de orgelbouwersfamilie, Pieter d'Oude Van Peteghem, die afkomstig was uit Wetteren. Ook het orgel zal gerenoveerd worden. En als de renovatie helemaal afgewerkt is, komt er in de kerk ook een extra schilderij te hangen. "Toen de zolder van het vlak bij gelegen klooster werd leeggemaakt, stuitte men op een verloren gewaand schilderij van een onbekende schilder. Ooit heeft het vermoedelijk in onze kerk gehangen, en we gaan het er opnieuw hangen, naast de twee andere. Het wordt op dit moment gerestaureerd."