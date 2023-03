Hof van beroep verbiedt naaktfouilles met kniebuigingen en blinddoeken van beschuldigden tijdens terreurproces

"Het hof is van oordeel dat de kniebuigingen die de beschuldigden moeten uitvoeren tijdens hun fouille door de politie, niet voorzien zijn door de Wet op het Politieambt, en beveelt de Belgische staat dus een eind te maken aan die praktijk, die in strijd is met artikel 8 van het EVRM", zegt persmagistrate Anne Leclercq. "Het hof is ook van oordeel dat het gebruik van de blinddoeken op een ander moment dan tijdens hun overbrenging van de gevangenis van Haren naar de Justitia-site, in de politievoertuigen, niet op een redelijke wijze verantwoord wordt."



Het hof legt een dwangsom van 1.000 euro per dag op, met een maximum van 25.000 euro per beschuldigde.