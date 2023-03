Michiel en Maria ruilden jobs bij sterrenrestaurants in voor eigenhuiskamerrestaurant: “De druk hoeft voorlopig niet meer”

Michiel en Maria leerden elkaar kennen in het sterrenrestaurant "Hertog Jan", toen het nog in Zedelgem lag. Daarna werkten ze elk in aparte restaurants. Die job gaven ze onlangs op om hun eigen huiskamerrestaurant uit te baten.

Béus, in het West-Vlaamse Passendale is een plek waar klanten kunnen volgen wat er in de keuken gebeurt. "Voorlopig zijn we niet bezig met een ster. En dat is voor ons ook echt niet nodig", vertelt Michiel. “De druk hoeft voorlopig niet. We vinden het belangrijker dat mensen van ons eten genieten en dat ze terugkomen.”