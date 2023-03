Iran verleent pardon aan 22.000 mensen die deelnamen aan volksprotest van afgelopen maanden

Het volksprotest in Iran begon begin september, na de dood van de 22-jarige vrouw Mahsa Amini, die in Teheran door de Iraanse zedenpolitie werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. Volgens omstanders werd ze hard aangepakt door de ordediensten. De vrouw is kort daarna overleden.



In de weken en maanden daarna kwamen vooral (jonge) vrouwen op straat om te protesteren tegen het strenge religieuze regime. Het protest begon in het noordwesten van Iran, een regio waar veel Koerden wonen en de regio waar Amini woonde. Later verspreidde het protest zich naar de rest van het land.

Het protest werd geregeld hardhandig onderdrukt door de veiligheidsdiensten. Naast de duizenden mensen die werden opgepakt, kwamen volgens Human Rights Activists in Iran ook zeker 530 mensen om het leven.