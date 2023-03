Italiaanse eiland Lampedusa zit overvol: 2.400 migranten en vluchtelingen in opvangcentrum voor 400 mensen

De voorbije dagen zijn meer dan 2.400 migranten en vluchtelingen in bootjes aangekomen op Lampedusa. Donderdag alleen al waren het er meer dan 1.800, verdeeld over een 40-tal bootjes. Het is het grootste aantal dat ooit in één dag is gearriveerd op het eilandje. De meeste mensen zouden vertrokken zijn vanuit Sfax, in Tunesië.