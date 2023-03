Japanse schrijver en Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oë overleden

Kenzaburo Oë werd geboren op 31 januari 1935 in het dorp Ose op het westelijke eiland Shikoku, waar zijn familie al eeuwen woonde.

Het begin van Oë's leven werd gekenmerkt door de Tweede Wereldoorlog, die uitbrak toen hij nog jong was. Het Japanse militaire onderwijssysteem leerde hem dat keizer Hirohito een soort godheid was die over de Japanse cultuur waakte. In zijn familie werden juist altijd verhalen en mythes verteld die dat tegenspraken.

Nadat Japan de oorlog had verloren, werden de ideeën van het totalitaire systeem vervangen door een democratie. Oë, toch al sterk beïnvloed door de vertellingen van zijn familie, omarmde die principes en trok naar Tokio, om het nieuwe systeem verder te onderzoeken.

Oë studeerde Franse literatuur aan de Universiteit van Tokio en schreef in 1957, nog tijdens zijn studie, zijn eerste boek. Zijn werk uit die tijd gaat over de vernietigende werking van oorlog op het plattelandsleven. In 1958 won hij voor de novelle 'De vangst' de Akutagawa-prijs, een belangrijke Japanse literaire onderscheiding.