Twee jaar cel voor jodelaar die kinderen achterliet bij moordenaar van hun mama in Oudenburg

De man krijgt nu twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor schuldig verzuim. Aan de kinderen moet hij een schadevergoeding van 32.500 euro betalen.

De jodelaar stond ook terecht voor kinderporno die tijdens een huiszoeking in zijn huis is gevonden. De hoofddader in de zaak, de clown, is ondertussen overleden in de gevangenis omdat hij weigerde zijn medicijnen voor diabetes in te nemen.