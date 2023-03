Record: vijftien foorkramers van dezelfde familie Severs op carnavalsfoor in thuisbasis Halle 

Vijftien leden van de familie foorkramers baten anno 2023 een kraam uit op de jaarlijkse carnavalsfoor. Zo vullen "de Paraplukes" dit jaar eigenhandig het volledige Possozplein met hun kramen. De nieuwste telg is Flora Severs. "Ik ben gelukkig en ik vind het een eer. Mijn grootouders, mijn zus, mijn vader, mijn tantes, mijn nichten, ... Iedereen staat hier op de kermis", lacht Flora. "We mochten altijd onze eigen keuzes maken, maar het was voor mij een logische keuze. Ik ben opgegroeid op de kermis. Van kindsbeen af liepen we hier rond tussen de kramen en staken we al overal een handje toe."