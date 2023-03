Landbouwer uit Waardamme die kinderen ombracht gaat niet naar rechtbank uit angst voor wraakacties

De landbouwer uit Waardamme die in november zijn dochtertjes van 8 en 5 jaar ombracht, moest vandaag ook voor de rechter komen in een andere zaak. Hij wordt verdacht van slagen en verwondingen en verkrachting van zijn echtgenote. Die feiten dateren van de zomer. Hij zou zijn vrouw geslagen hebben na een ruzie en ook seks met haar hebben gehad terwijl ze dat niet wou.



De zaak zou vandaag worden ingeleid voor de rechter in Brugge en de man had laten weten dat hij aanwezig zou zijn. Maar hij kwam op die beslissing terug. Volgens zijn advocaat omdat hij depressief is, maar ook omdat hij schrik heeft om in de celwagen slagen te krijgen van andere gevangenen. Om hem tegen andere gedetineerden te beschermen, heeft de landbouwer een afzonderlijk regime in de gevangenis. Hij zit er 23 uur per dag in zijn cel en doet alles alleen, ook douchen.