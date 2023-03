Landbouwersgilde Sint-Laureins wil normen voor kleinschalige zuivering van huishoudelijk afvalwater op het platteland

"Het is ons een doorn in het oog", zegt Danny Herrebaut, "uit de KWZI van Sint-Margriete komen concentraties van 150 tot 200 milligram per liter. Maar de landbouwers die de regels en normen respecteren worden in de hele stikstofkwestie wel afgerekend op teveel nitraat. Dat terwijl er andere bronnen zijn met hogere concentraties en daarvoor gelden geen normen."

Volgens de landbouwersgilde zou de overheid alle bronnen van nitraatconcentraties in kaart moeten brengen om een correcter beeld te geven van wie verantwoordelijk is voor het teveel aan nitraat. "Als landbouwers zijn we verplicht om met de bemesting een bepaald aantal meter van sloten weg te blijven. We respecteren dat, maar zien dat het effluent van de KWZI in de sloot geloosd wordt. Dat is oneerlijk."