Liveblog - Dag twee proces-Sanda Dia: "Meeste advocaten van beklaagden willen dat zaak terugkeert naar Hasselt"

Het Antwerpse hof van beroep zal tijdens dit proces moeten oordelen of het beroep tegen de uitspraak van de rechter in eerste aanleg - die in april vorig jaar zei dat ze niet kon oordelen over alle feiten, maar enkel over wat op 5 december 2018 gebeurde - ontvankelijk is of niet. Maar het hof zou ook kunnen beslissen om de volledige zaak naar zich toe te trekken.

"Niet iedereen is het erover eens dat het hof de zaak naar zich toe moet trekken", vertelt justitiespecialiste bij VRT NWS Caroline Vandenberghe. "Integendeel, de meeste advocaten van de beklaagden willen dat de zaak terugkeert naar de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt. Want als hier meteen het doek zou vallen over het hele proces, verliezen zij een kans om in hoger beroep te gaan."