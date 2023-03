Hemiksem geeft negatief advies over uitbreiding industrieel stort van Umicore

Umicore wil haar industrieel stort aan de Herbekestraat uitbreiden. Maar het gemeentebestuur van Hemiksem heeft een negatief advies gegeven. Eerder gaf ook het Agentschap Zorg en Gezondheid een negatief advies, omdat het zich zorgen maakt over het effect op de gezondheid van de omwonenden. Het Agentschap voor Natuur en Bos vreest dan weer dat schade aan een nabijgelegen natuurgebied niet uitgesloten kan worden. "De adviezen van die andere instanties zeggen dat er verder onderzoek nodig is, en daar sluiten we ons als gemeente bij aan", zegt Jenne Meyvis (Groen), schepen van Ruimtelijke Ordening.