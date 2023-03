Man uit Scherpenheuvel-Zichem krijgt zes maanden cel voor valse bedreigingen tegen onder meer Leuvense rechtbank: "Ik zweer dat ik jullie bombardeer"

Zes maanden cel en een boete van 800 euro voor een man uit Scherpenheuvel-Zichem. Begin januari dreigde hij de Leuvense rechtbank te bombarderen als hij geen paspoort kreeg. De man klonk eerst warrig aan de telefoon, maar daarna klonk het agressiever: “Ik wil mijn paspoort of ik zweer dat ik jullie bombardeer.” Twee weken later bedreigde hij de uitbaatster van een Delhaize in Scherpenheuvel-Zichem omdat zij hem zogezegd nog geld zou moeten. De man beeldde met zijn vingers een vuurwapen uit en riep: “Ik ga u kapotschieten.” Toen de politie hem aantrof in een café beweerde hij ook van de politie te zijn, maar dat kon de man niet aantonen.

De man zelf kwam niet opdagen in de rechtbank en wordt bij verstek veroordeeld voor een celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro.