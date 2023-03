Mechels stadspersoneel mag geen TikTok meer gebruiken op werktelefoons

Mechelen wacht nog op specifieke richtlijnen om het verbod praktisch en technisch uit te voeren. Dat wordt normaal duidelijk na de ministerraad van vrijdag. "Als lokale overheid werken we met gevoelige informatie van de burgers, dus is het belangrijk dat we daar heel voorzichtig mee omgaan", zegt schepen van ICT Rina Rabau Nkandu (Groen). "In afwachting van die richtlijnen, adviseren we al onze medewerkers om geen TikTok te installeren, of toch zeker niet op het toestel dat zij gebruiken voor werkgerelateerde zaken, zoals Outlook en Teams. Wie al een account heeft, sporen we aan om die daar te verwijderen.”