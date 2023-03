Meer dan 60 procent gecontroleerde toeristische woningen worden niet correct verhuurd in Knokke-Heist

Een appartement of huis verhuren via airbnb of een kamer via sociale media te huur zetten: het valt allemaal onder toeristische logies. Die moeten sinds 2017 aangemeld worden bij Toerisme Vlaanderen. Maar uit de praktijk blijkt dat het vaker niet dan wel gebeurt. Zo'n 60 procent van de gecontroleerde logies waren niet in orde. Dat wil Knokke-Heist als toerismegemeente aanpakken.

"Het is belangrijk dat alle logies ingeschreven staan. Zo weten we of ze in orde zijn met bijvoorbeeld brandveiligheid of hygiënische voorschriften", vertelt Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). Het Toerisme Vlaanderen ziet daarop toe. Maar van de 147 gecontroleerde logies waren amper 22 logies gekend bij Toerisme Vlaanderen en dus wettelijk in orde.