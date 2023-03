Nieuwe Michelingids: Hof van Cleve, Zilte en Boury behouden drie sterren, Bozar in Brussel krijgt er tweede ster bij

Peter Goossens van Hof van Cleve in Kruisem sluit zijn carrière in schoonheid af. Eind dit trekt hij de deur van zijn restaurant definitief achter zich dicht en neemt rechterhand Floris Van Der Veken de zaak over, nu mag Goossens nog één keer genieten van de wetenschap dat hij negentien keer op rij drie Michelinsterren heeft weten te bemachtigen.

Viki Geunes van Zilte in Antwerpen is voor het derde jaar op rij drie Michelinsterren waard, Tim Boury mag zich met Boury in Roeselare sinds vorig jaar driesterrenchef noemen.

Een vierde driesterrenrestaurant zat er deze editie van de Michelingids dus niet in.