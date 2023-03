Molenstraat in Watervliet wordt veiliger voor zwakke weggebruiker

De Molenstraat in Watervliet bij Sint-Laureins is een drukke doorgangsweg. Niet alleen met verkeer van de Expressweg richting Nederlandse kust, maar ook zwaar landbouwverkeer gebruikt de weg en er mag geparkeerd worden. Dat maakt het soms gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. De herinrichting stond al vaak op de agenda van de gemeenteraad zonder dat er knopen werden doorgehakt, maar samen met de Administratie Wegen en Verkeer is toch een plan opgesteld dat vanaf maandag uitgevoerd wordt. Daarbij zal, indien mogelijk, het voetpad versmald worden om parkeerplaatsen te creëren naast de weg en op andere plaatsen zal met markeringen worden duidelijk gemaakt waar je op de weg mag parkeren.



Burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders) : "De werken starten ter hoogte van oorlogsmonument en vorderen in de richting van Nederland. Op onze vraag heeft het Agentschap een plan opgemaakt om de doorstroming van het verkeer in de Ketterijstraat en de Molenstraat in Watervliet aan te pakken. De weg is één van de belangrijkste invalswegen van en naar Watervliet, maar ook het doorgaand verkeer richting Zeeland passeert grotendeels langs deze weg. Een deel van de oplossing werd gevonden bij het aanpassen van de voetpaden. In het begin van de straat zijn ze breed genoeg om te parkeren én de doorgang voor voetgangers mogelijk te houden. Het voetpad zal dus deels versmald worden, terwijl de wagens kunnen parkeren op de ruimte die hierdoor vrijkomt. Aansluitend op deze werken brengt het Agentschap Wegen en Verkeer wegmarkeringen aan zodanig dat er in beide rijrichtingen over een minimale breedte over de weg kan gereden worden en de parkeerzones aangeduid staan."