Bitse campagnevideo's en "Amerikaanse toestanden": nooit eerder verliep de aanloop naar Nederlandse verkiezingen zo hard

Wil je "linksom of rechtsom"? Dat is dus het thema waar de VVD volop op inzet. En het was ook de titel van het debatprogramma dat eergisteren te zien was op de Nederlandse televisie. Al snel kwam er heel wat kritiek op dat debat. "Omdat er maar twee blokken waren uitgenodigd", vertelt NOS-journalist Sander van Hoorn op Radio 1.

"Er doen toch wel meer partijen mee aan de verkiezingen. Dat was de kritiek. Want ook daar lag die keuze weer op tafel. Gaan we linksom of rechtsom, ben je voor of ben je tegen dit kabinet? Kies je voor "de linkse wolk" of voor "gezond rechts"?"

Die opdeling tussen links en rechts, daar kleeft natuurlijk wel een risico aan. "Eigenlijk klopt die tweestrijd niet helemaal", legt Bram Vandeputte, journalist bij VRT NWS, uit. Hij volgt de verkiezingen in Nederland op de voet. "VVD spreekt over linkse tegenstanders en creëert een vijandbeeld daarrond. Maar eigenlijk werkte het kabinet van Rutte het afgelopen jaar juist regelmatig samen met PvdA en GroenLinks." De kans is groot dat de VVD na de verkiezingen opnieuw op die partijen zal zijn aangewezen.