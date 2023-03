Nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde in Antwerpen moet er over vijf jaar liggen

Antwerpen spoort de inwoners en de bezoekers van de stad aan om zoveel mogelijk de auto aan de kant te laten staan en te kiezen voor alternatieve manieren om je te verplaatsen. Het aantal fietsers zal daardoor toenemen. Een mobiliteitsstudie wees uit dat een brug over de Schelde die fietsers beter zal opvangen dan bijvoorbeeld een veer of een kabelbaan. "Je kan er 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 gebruik van maken", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Het geeft de gebruikers ook een groter veiligheidsgevoel dan een tunnel bijvoorbeeld. We willen in 2026 starten met de werken. Twee jaar later moet de brug af zijn."