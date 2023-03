Platform "Boerzaam" helpt jeugdbewegingen op kamp aan voedsel van lokale boeren

Twee zomers lang al testen mensen van Pulse Transitienetwerk, boeren en verschillende jeugdbewegingen hoe ze meer lokaal voedsel kunnen gebruiken op kamp. De proefprojecten monden uit in een website voor heel Vlaanderen. Het platform "Boerzaam" verzamelt gegevens van ruim 100 lokale boeren en producenten die duurzaam werken. Jeugdbewegingen die op kamp of weekend gaan, kunnen er snel info vinden.

"Je moet het zien als een telefoonboek van leveranciers van duurzame producten", zegt projectleider Ruben Arnaerts van Pulse Transitienetwerk. De bedoeling is dat jeugdverenigingen (een deel van) de voeding op weekend of kamp rechtstreeks bij de boer bestellen. "We spelen in op een vraag van jeugdverenigingen om duurzamer en gezonder eten te serveren. Het project komt er in samenwerking met de jeugdbewegingen Chiro, FOS Open Scouting en Scouts & Gidsen Vlaanderen."