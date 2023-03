Paus Johannes Paulus II wist van kindermisbruik door ondergeschikten en dekte het toe

Twee en een half jaar heeft een Poolse onderzoeksjournalist zich gebogen over archieven en met getuigen gepraat over wat aartsbisschop Karol Wojtyła, later paus Johannes Paulus II, wist over kindermisbruik door zijn ondergeschikten. Het resultaat is een ontluisterende documentaire, die vorige week in Polen is uitgezonden. Wojtyła wist van het misbruik, en heeft dat bewust in de doofpot gestoken.