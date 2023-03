Vroegere "commiezenhuizen" komen even terug aan vesten in Mechelen: geven blik op verleden en toekomst 

Momenteel worden de vesten opnieuw heraangelegd. De ruimte die nu door de eerste ingrepen vrijgekomen is, krijgt op verschillende plaatsen een tijdelijke invulling in afwachting van de definitieve heraanleg. "Er is eenrichtingsverkeer ingevoerd. Op alle kruispunten is er zo meer ruimte ontstaan, omdat er minder verkeersbewegingen zijn", zegt Patrick Princen (Groen), schepen voor Openbare Werken. "In de toekomst zal het Kardinaal Mercierplein een groot plein worden met meer groen en belevingsruimte. We vonden het nu een tof idee om de commiezenhuizen die er vroeger stonden even terug in beeld te brengen."