Vrouw uit Evere krijgt 4 maanden cel na "pedagogische tik" aan zoon van twaalf

Een vrouw uit Evere heeft 4 maanden cel gekregen voor slagen en verwondingen aan haar 12-jarige zoon drie jaar geleden. “Er is een bijzondere context in dit dossier”, liet advocaat Benoît Lemal na het proces optekenen. “Mijn cliënte stond er altijd alleen voor tijdens de opvoeding van haar zoon. En dat was geen gemakkelijke opgave. Haar zoon heeft ADHD en zijzelf had drie jaar geleden een burn-out. Op een gegeven moment is er ruzie geweest over het maken van huiswerk. De zoon was toen twaalf jaar. Hij had gezegd dat hij alles zou voorbereiden, maar uiteindelijk bleek zijn huistaak gekopieerd. Toen is de ruzie ontstaan.”